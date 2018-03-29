Ещё
Чемпионат мира-2018: Кокорин, Халк и Икарди рискуют не сыграть
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпионат мира-2018: Кокорин, Халк и Икарди рискуют не сыграть 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
До старта чемпионата мира по футболу, который летом пройдет на стадионах России, остается еще два с половиной месяца, но уже сейчас известны имена нескольких известных игроков, которые вряд ли попадут на форум из-за травм. В этом списке и российский форвард Александр Кокорин.
Нападающий сборной России и питерского "Зенита" назван в числе десяти сильнейших игроков, которые вряд ли сыграют на чемпионате мира, сообщает Euro-Football.Ru. Кроме Кокорина в этот не слишком оптимистический список попал его бывший одноклубник по «Зениту» бразилец Халк, выступающий нынче в Китае.
Также в Топ-10 потенциальных потерь World Cup-2018 аргентинец Мауро Икарди ("Интер", Италия), колумбиец Хуан Куадрадо ("Ювентус", Италия), португалец Ренату Санчеш ("Суонси", Англия), немец Марко Ройс ("Боруссия" Дортмунд), испанец Альваро Мората ("Челси", Англия), француз Кевин Гамейро ("Атлетико", Испания), англичанин Джек Уилшер ("Арсенал" Лондон) и исландец Гильфи Сигурдссон ("Эвертон", Англия).
Вести.Ru: последние новости
Светлана Журова: США поступили с нашими борцами цинично и несправедливо Ибрагимович будет получать в "Лос-Анджелесе" 3,5 млн долларов На Пушкинской площади проходит стихийная акция в память о погибших
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю39
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред19
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Дзюба пожелал Уткину выздоровления2
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ11
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение