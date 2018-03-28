В сборной Франции никто не заметил проявлений расизма в России

Пресс-атташе национальной команды Франции Филипп Турнон прокомментировал появившиеся сегодня утром многочисленные сообщения о проявлениях расизма на стадионе «Санкт-Петербург» в ходе товарищеской встречи с Россией (1:3).

— Мы прочитали утром новости об этом в газетах, но должен сказать, что ни главный тренер, ни игроки, ни я лично не слышали ничего подобного во время матча. Этот вопрос также не поднимался ни в раздевалке, ни в самолете по пути домой, — заметил Турнон.

— Будет ли ваша сборная предпринимать что-либо в связи с этим?

— Команда вернулась домой всего несколько часов назад, пока успели только познакомиться с заметками в AFP и других СМИ. Если возникнет необходимость, пересмотрим матч, послушаем записи, но в данный момент это не является для нас проблемой, побуждающей совершать какие-либо действия.