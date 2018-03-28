«ГИБДД закон не писан»: приморцы возмущены видео с участием патрульной машины

Приморских интернет-пользователей возмутило видео с участием патрульной автомашины во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.

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