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«ГИБДД закон не писан»: приморцы возмущены видео с участием патрульной машины
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«ГИБДД закон не писан»: приморцы возмущены видео с участием патрульной машины 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Приморских интернет-пользователей возмутило видео с участием патрульной автомашины во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.
A post shared by Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) on Mar 28, 2018 at 4:36am PDT
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