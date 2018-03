Мертенс подшутил над празднованием гола Лукаку

Полузащитник сборной Бельгии Дрис Мертенс в Твиттере опубликовал фотографию с партнерами по команде Ромелу Лукаку и Эденом Азаром . Снимок был сделан после того, как Лукаку оформил дубль в контрольном матче с Саудовской Аравией (4:0).

Форвард, во второй раз поразивший ворота соперника, встал над колени перед соотечественниками. Мертнес написал: «Есть и другие способы поблагодарить нас за голевые передачи, Ром».

Напомним, Саудовская Аравия — соперник сборной России по группе A на чемпионате мира-2018. Турнир откроется игрой этих команд 14 июня, встреча пройдет на стадионе «Лужники».

There are other ways to thank us for the assists Rom… pic.twitter.com/UyKWATFgcJ

— Dries Mertens (@dries_mertens14) 28 марта 2018 г.