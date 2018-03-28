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Мертенс подшутил над празднованием гола Лукаку
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Мертенс подшутил над празднованием гола Лукаку 

Спорт-Экспресс 20 минут назад
Фото: Soccer News
Полузащитник сборной Бельгии Дрис Мертенс в Твиттере опубликовал фотографию с партнерами по команде Ромелу Лукаку и Эденом Азаром. Снимок был сделан после того, как Лукаку оформил дубль в контрольном матче с Саудовской Аравией (4:0).
Форвард, во второй раз поразивший ворота соперника, встал над колени перед соотечественниками. Мертнес написал: «Есть и другие способы поблагодарить нас за голевые передачи, Ром».
Напомним, Саудовская Аравия — соперник сборной России по группе A на чемпионате мира-2018. Турнир откроется игрой этих команд 14 июня, встреча пройдет на стадионе «Лужники».
There are other ways to thank us for the assists Rom… pic.twitter.com/UyKWATFgcJ
— Dries Mertens (@dries_mertens14) 28 марта 2018 г.
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