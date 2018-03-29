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Шайбы Дадонова, Кузнецова и Проворова в НХЛ и выход Хачанова и Рублева в полуфинал турнира в Майами. Главные новости утра
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Шайбы Дадонова, Кузнецова и Проворова в НХЛ и выход Хачанова и Рублева в полуфинал турнира в Майами. Главные новости утра 

Советский спорт 16 минут назад
Фото: Soccer News
Шикарнейшая шайба Евгения Кузнецова в овертайме принесла «Вашингтону» пятую победу кряду. [ВИДЕО]
"Филадельфия" благодаря голу и передаче Ивана Проворова обыграла на выезде «Колорадо». [ВИДЕО]
А вот гол Евгения Дадонова и дубль Джонатана Юбердо не спасли «Флориду» от поражения в Торонто. [ВИДЕО]
Роберто Манчини недоволен работой питерского клуба в зимнее трансферное окно
Директор «Челси» россиянка Марина Грановская вошла в пятерку самых влиятельных женщини в спорта.
Дрис Мертенс неудачно пошутил над Ромелу Лукаку на тему гомосексуализма.
Форвард «Барселоны» Лионель Месси в четверг пройдет медобследование, а вот полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе успешно перенес операцию на колене и поблагодарил болельщиков и игроков за поддержку.
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев вышли в полуфинал парного турнира в Майами.
Также в полуфина, но уже в одиночном разряде вышел аргентинец Хуан Мартин Дель Потро и американец Джон Изнер.
Елена Остапенко одолела Элину Свитолину в четвертьфинале турнира в Майами, а в параллельной встрече Винус Уильямс проиграла Даниэле Роуз Коллинс.
Баскетболисты «Бостона» без Кайри Ирвинга на выезде выиграли у «Юты».
56 очков Карл-Энтони Таунса помогли «Миннесоте» обыграть «Атланту».
Цитата дня: «В матче с Саудовской Аравией можно меня поставить в защиту», — Александр Мостовой.
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