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Мертенс пошутил над Лукаку на тему гомосексуализма
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Мертенс пошутил над Лукаку на тему гомосексуализма 

Советский спорт 35 минут назад
Дубль Лукаку помог бельгийцам разгромить команду Саудовской Аравии
Сборная Бельгии во вторник в Брюсселе разгромила команду Саудовской Аравии (4:0) в товарищеском матче, а Лукаку стал автором дубля. В среду Мертенс в соцсети опубликовал снимок, на котором форвард стоит на коленях перед ним и Эденом Азаром, сопроводив его подписью: «Есть другие способы поблагодарить нас за голевые передачи, Ром…».
There are other ways to thank us for the assists Rom… pic.twitter.com/UyKWATFgcJ
— Dries Mertens (@dries_mertens14) 28 марта 2018 г.
В январе британские СМИ раскритиковали московский «Спартак» за проявление расизма, после того как защитник красно-белых и сборной России Георгий Джикия опубликовал в официальном аккаунте клуба в «твиттере» видео с футболистами «Спартака», среди которых было несколько темнокожих игроков, и сопроводил его следующим текстом: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце».
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