Мертенс пошутил над Лукаку на тему гомосексуализма

Дубль Лукаку помог бельгийцам разгромить команду Саудовской Аравии

Сборная Бельгии во вторник в Брюсселе разгромила команду Саудовской Аравии (4:0) в товарищеском матче, а Лукаку стал автором дубля. В среду Мертенс в соцсети опубликовал снимок, на котором форвард стоит на коленях перед ним и Эденом Азаром , сопроводив его подписью: «Есть другие способы поблагодарить нас за голевые передачи, Ром…».

There are other ways to thank us for the assists Rom… pic.twitter.com/UyKWATFgcJ

— Dries Mertens (@dries_mertens14) 28 марта 2018 г.