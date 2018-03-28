Глава ФСБР назвал невыдачу американских виз борцам бредом сумасшедшего

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал ситуацию с невыдачей американских виз российским борцам бредом сумасшедшего. Слова специалиста приводит "РИА Новости"

"Мне кажется, американцы совсем уже не туда загребают. Это уже перебор! Я бы не сказал, что это предвзятое отношение к нам. Отношения к нам просто нет, это перебор", — сказал функционер.

Мамиашвили также заявил, что этот отказ является мелким поступком.

"Совсем уже совесть потеряли, соблюдали бы хоть какие-то рамки приличия. Смешно уже, на спортсменах отыгрываются. Это бред сумасшедшего. Этот отказ — это так мелко! Правильно сказал наш лидер — слабенькие они все", — заключил он.

Ранее сообщалось, что российские борцы не выступят на Кубке мира в США из-за проблем с визами.