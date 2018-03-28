Ещё
Глава ФСБР назвал невыдачу американских виз борцам бредом сумасшедшего
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глава ФСБР назвал невыдачу американских виз борцам бредом сумасшедшего 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал ситуацию с невыдачей американских виз российским борцам бредом сумасшедшего. Слова специалиста приводит "РИА Новости".
"Мне кажется, американцы совсем уже не туда загребают. Это уже перебор! Я бы не сказал, что это предвзятое отношение к нам. Отношения к нам просто нет, это перебор", — сказал функционер.
Мамиашвили также заявил, что этот отказ является мелким поступком.
"Совсем уже совесть потеряли, соблюдали бы хоть какие-то рамки приличия. Смешно уже, на спортсменах отыгрываются. Это бред сумасшедшего. Этот отказ — это так мелко! Правильно сказал наш лидер — слабенькие они все", — заключил он.
Ранее сообщалось, что российские борцы не выступят на Кубке мира в США из-за проблем с визами.
Газета.Ru: последние новости
Дзюба: не общались с Черчесовым с Кубка конфедерации Британский яхтсмен пропал в океане во время кругосветной регаты Игрок "Лестера" Ихеаначо получил травму в расположении сборной Нигерии
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова призвала запретить США проводить турниры107
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред13
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ9
Плющенко обратился к Загитовой158
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение