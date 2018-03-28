Глава ФСБР прокомментировал отказ США в выдаче виз российским спортсменам

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал решение властей США отказать российским спортсменам в визе. «Мне кажется, американцы совсем уже не туда загребают. Это уже перебор! Я бы не сказал, что это предвзятое отношение к нам. Отношения к нам просто нет, это перебор. Совсем уже совесть потеряли, соблюдали бы хоть какие-то рамки приличия. Смешно уже, на спортсменах отыгрываются. Это бред сумасшедшего. Этот отказ — это так мелко! Правильно сказал наш лидер — слабенькие они все», — цитирует Мамиашвили РИА Новости

Он отметил, что отказ в выдаче виз не отразится на отношениях борцов из России и США.

Ранее Захарова назвала открытой дискриминацией невыдачу американских виз спортсменам из России.