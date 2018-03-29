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Мамиашвили: ситуация с невыдачей США виз российским борцам вряд ли изменится
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Мамиашвили: ситуация с невыдачей США виз российским борцам вряд ли изменится 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 29 марта. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили считает, что ситуация с отказом в выдаче виз США российским борцам, которые должны были принять участие в Кубке мира, вряд ли поменяется. Слова Мамиашвили приводит пресс-служба ФСБР.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство США в Москве отказало российским борцам в организации собеседований для получения американских виз. Позднее начальник отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), старший тренер команды Виталий Фельдшеров сообщил ТАСС, что национальная команда фактически лишилась возможности выступить на турнире.
"Пусть пропуск российскими борцами Кубка мира станет для нас самой большой трагедией в жизни. Вчера общались с американской федерацией, они сделали все для содействия. Вы знаете о наших давних дружеских отношениях, американцы — наши братья по ковру, и это недоразумение ни в коем случае не повлияет на наши братские отношения в дальнейшем", — заявил Мамиашвили.
"Изменится ли что-то в данной ситуации? Конечно, я еще сделаю пару звонков, плюс наша с Америкой разница во времени. Но не думаю, что что-то радикально изменится", — добавил президент ФСБР.
Кубок мира по вольной борьбе пройдет в Айова-Сити (США, штат Айова) 7-8 апреля.
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