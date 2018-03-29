Сборной России по борьбе не выдали визы США. Чем закончится скандал?

США не хватило людей, чтобы выдать визы российским борцам. Ничего спортивного, только политика. России ответить нечем, нужно утереться?

Обмен ударами коснулся и спорта

В начале апреля в американском городе Айова-Сити должен пройти один из крупнейших борцовских турниров Кубок мира, к которому готовилась и российская сборная. Однако из-за не выдачи виз россияне в соревнованиях участие не примут, а зрители лишаться традиционного на протяжении десятков лет украшения любого турнира — противостояния российских и американских борцов. Официальным объяснением американской стороны является нехватка консульского персонала. Напомним, что в июле 2017 года в качестве ответной меры на действия американских властей Россия выслала 755 дипломатов.

Однако сейчас очевидно, что обмен политическими ударами в ходе обострения отношений двух стран коснулся и спорта. Если антидопинговые бойкоты и требования отстранить Россию от участия в Олимпиаде ещё можно было объяснить борьбой за чистый спорт, то здесь чистая политика. Подобная мера не знает прецедентов по своей массовости, хотя ранее американские власти отказывали в выдаче визы президенту Федерации спортивной борьбы России Михаилу Мамиашвили

«Совсем уже совесть потеряли? Это перебор»

«Это очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях. Ради давления на Россию в Вашингтоне давно отбросили в сторону даже принцип «О спорт, ты — мир». Американские власти также явно не прочь устранить сильных конкурентов своих атлетов. «Невыдача виз нашим спортсменам — это грубое нарушение со стороны США своих обязательств как государства, взявшегося провести у себя международные соревнования. Речь о прямой и открытой дискриминации команды одной из стран-участниц. Проводить на американской территории международные состязания явно больше нельзя — там играют нечестно», — выступила с заявлением официальный представитель МИД Россия Мария Захарова

«Это перебор. Совсем уже совесть потеряли, соблюдали бы хоть какие-то рамки приличия. Смешно уже, на спортсменах отыгрываются. Это бред сумасшедшего. Этот отказ — это так мелко! Правильно сказал наш лидер — слабенькие они все», — традиционно эмоционально отреагировал на скандальный отказ Мамиашвили.

Что делать?

Дипломатические удары США по России в последние четыре года уже никого не удивляют. Правительство нашей страны предпочитает на них реагировать проверенной тактикой симметричных ответов. Такое напоминает действия на шахматной доске, когда противник, играющий чёрными, дублирует ходы того, в чьих руках белые фигуры. Вроде бы ситуация на доске паритетная и не ухудшается, но в какой-то момент белые могут сделать такой ход, который повторить уже будет нельзя. В таком случае дело приближается к разгрому. Конечно, спорт — это лишь малая большой политической игры, но в данном случае симметричного ответа у России нет.