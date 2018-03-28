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В Федерации спортивной борьбы России рассказали о ситуации с невыдачей виз
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В Федерации спортивной борьбы России рассказали о ситуации с невыдачей виз 

Газета.Ru 12 часов назад
Фото: Газета.Ru
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал ситуацию с невыдачей Сборной России по вольной борьбе американских виз. Его слова приводят "РИА Новости".
"В любом случае этот поступок посольства США никак не отразится на борцовских отношениях с нашими братьями по ковру из США. Они тоже переживают по этому поводу. Они все сделали, чтобы мы приехали.
Мы с ними все время на связи. Они и к нам в Россию тоже приезжают, достойно выступают. Американским борцам тоже интересно приезжать к нам, проходить через достойных соперников. Они с огромным удовольствием приезжают в Россию", — сказал Мамиашвили.
Ранее Министерство иностранных дел (МИД) назвало дискриминацией невыдачу виз США российским спортсменам.
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