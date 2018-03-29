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Орлов предложил «Зениту» умерить амбиции и сделать упор на воспитанников
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Орлов предложил «Зениту» умерить амбиции и сделать упор на воспитанников 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Известный комментатор Геннадий Орлов предложил питерскому "Зениту" сменить вектор развития клуба, сообщает RT.
"Наши клубы больше не смогут приглашать звезд типа Халка и Витселя, потому что цены сейчас будут за 100 миллионов. «Зенит» не может пойти на такие затраты.
Может быть, надо менять вектор развития клуба? Может быть, даже садиться несколько ниже в своих амбициях и желаниях, не говорить, что мы можем быть в топ-10 европейских клубов?" — заявил журналист.
"Но «Зенит» же в 2008 году почти своими силами выиграл Кубок УЕФА", — подчеркнул Орлов, добавив, что сине-бело-голубые могут делать ставку на своего тренера и своих воспитанников.
Ранее «Зените» прокомментировали проблему с очередями перед стадионом в Петербурге.
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