Орлов предложил «Зениту» умерить амбиции и сделать упор на воспитанников

"Наши клубы больше не смогут приглашать звезд типа Халка и Витселя, потому что цены сейчас будут за 100 миллионов. «Зенит» не может пойти на такие затраты.

Может быть, надо менять вектор развития клуба? Может быть, даже садиться несколько ниже в своих амбициях и желаниях, не говорить, что мы можем быть в топ-10 европейских клубов?" — заявил журналист.

"Но «Зенит» же в 2008 году почти своими силами выиграл Кубок УЕФА ", — подчеркнул Орлов, добавив, что сине-бело-голубые могут делать ставку на своего тренера и своих воспитанников.

Ранее «Зените» прокомментировали проблему с очередями перед стадионом в Петербурге.