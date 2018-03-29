В результате ДТП на севере Индии погибли 10 человек

В результате аварии в индийском городе Пратапгарх 10 человек погибли и еще шестеро получили различные травмы, передает ТВ Центр

По данным полиции, группа пилигримов на такси направлялась из города Джаунпур на севере Индии в храм города Пратапгарх. Затем в их машину на высокой скорости врезался грузовик, в результате чего погибли 10 человек.

В настоящее время водителя грузовика арестовали, а его транспортное средство конфисковали. Отмечается, что пострадавшие в аварии доставлены в местную больницу. Личность погибших еще не установлена.