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В результате ДТП на севере Индии погибли 10 человек
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В результате ДТП на севере Индии погибли 10 человек 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В результате аварии в индийском городе Пратапгарх 10 человек погибли и еще шестеро получили различные травмы, передает ТВ Центр.
По данным полиции, группа пилигримов на такси направлялась из города Джаунпур на севере Индии в храм города Пратапгарх. Затем в их машину на высокой скорости врезался грузовик, в результате чего погибли 10 человек.
В настоящее время водителя грузовика арестовали, а его транспортное средство конфисковали. Отмечается, что пострадавшие в аварии доставлены в местную больницу. Личность погибших еще не установлена.
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