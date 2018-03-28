Ещё
Ари: Скоро братья Миранчуки станут самыми сильными российскими футболистами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ари: Скоро братья Миранчуки станут самыми сильными российскими футболистами 

LiveSport.Ru 1 час назад
Форвард «Локомотива» Ари назвал лучшего игрока чемпионата России и высказался о своем будущем.
«О братьях Миранчуках хочется сказать в первую очередь, они феноменальные. Алексей уже давно в суперформе, а Тони в этом сезоне нереально прибавил, он стал в несколько раз круче.
Теперь они оба вызываются в сборную, скоро братья станут самыми сильными российскими футболистами.
Кто лучший футболист РФПЛ в этом сезоне? Однозначно Ману! У Фернандеша получается абсолютно все!
Конечно, есть желание остаться в «Локо». Мне очень нравится в этом клубе, здесь мне доверяют, у нас отличный коллектив и классный тренер. Я очень хочу здесь остаться», — сказал Ари изданию «Советский Спорт».
LiveSport.Ru: последние новости
Дзюба: Не общались с Черчесовым с Кубка Конфедераций Майгуров будет баллотироваться на пост президента СБР Мамиашвили: Отказ в выдаче виз не отразится на отношениях борцов из России и США
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова призвала запретить США проводить турниры106
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред13
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ9
Плющенко обратился к Загитовой158
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение