Россию назвали 17-м фаворитом ЧМ-2018

Издание Bleacher Report составило рейтинг фаворитов чемпионата мира 2018 года. Все 32 участника размещены в рейтинге по убывающей от главного фаворита к наименее вероятному победителю. Россия в рейтинге заняла 17 место, главным фаворитом признана сборная Бразилии.

Отметим, что Россия на одну позицию опередила соперника по групповому этапу — Египет. Другой соперник россиян — Уругвай — занял пятое место. Саудовская Аравия расположилась на 28-й позиции.

1. Бразилия2. Испания3. Германия4. Франция5. Уругвай6. Бельгия7. Аргентина8. Португалия9. Англия10. Польша11. Колумбия12. Хорватия13. Мексика14. Дания15. Сербия16. Перу17. Россия18. Египет19. Коста-Рика20. Швейцария21. Нигерия22. Сенегал23. Швеция24. Марокко25. Япония26. Исландия27. Иран28. Саудовская Аравия29. Южная Корея30. Тунис31. Австралия32. Панама