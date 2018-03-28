Ещё
Россию назвали 17-м фаворитом ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россию назвали 17-м фаворитом ЧМ-2018 

SPORT24.ru 18 минут назад
Издание Bleacher Report составило рейтинг фаворитов чемпионата мира 2018 года. Все 32 участника размещены в рейтинге по убывающей от главного фаворита к наименее вероятному победителю. Россия в рейтинге заняла 17 место, главным фаворитом признана сборная Бразилии.
Отметим, что Россия на одну позицию опередила соперника по групповому этапу — Египет. Другой соперник россиян — Уругвай — занял пятое место. Саудовская Аравия расположилась на 28-й позиции.
1. Бразилия2. Испания3. Германия4. Франция5. Уругвай6. Бельгия7. Аргентина8. Португалия9. Англия10. Польша11. Колумбия12. Хорватия13. Мексика14. Дания15. Сербия16. Перу17. Россия18. Египет19. Коста-Рика20. Швейцария21. Нигерия22. Сенегал23. Швеция24. Марокко25. Япония26. Исландия27. Иран28. Саудовская Аравия29. Южная Корея30. Тунис31. Австралия32. Панама
SPORT24.ru: последние новости
Шевченко: «В будущем я бы хотел работать клубным тренером» Серхио Рамос: «Может, Иско неправильно выразился. Он важный игрок для «Реала» Нойер: «Удивился визиту допинг-офицеров ко мне домой»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред9
Сборную РФ по футболу сочли слабейшей в истории2
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ9
Названа причина ухода Ибрагимовича из «Манчестер Юнайтед»
Плющенко обратился к Загитовой157
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение