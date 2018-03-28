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Российские борцы не выступят на Кубке мира в США из-за проблем с визами
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Российские борцы не выступят на Кубке мира в США из-за проблем с визами 

Газета.Ru 8 минут назад
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Начальник отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), старший тренер команды по вольной борьбе Валерий Фельдшеров рассказал о проблемах у сборной в получении американской визы. Его слова приводит ТАСС.
"В сложившейся ситуации наша команда лишается возможности выступать на Кубке мира", — сказал тренер.
Фельдшеров добавил, что сложности с получением визы заставили сборную прервать тренировки.
"Нас не записали на собеседование, более того, нам порекомендовали пройти собеседование на визы в консульстве Армении. У нас уже не оставалось времени, чтобы это сделать, команда оказалась в ситуации, когда вместо подготовки к турниру она была вынуждена прервать тренировочный процесс. По моим ощущениям, мы уже мимо Кубка", — сказал Фельдшеров.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала информацию о невыдаче сборной России по вольной борьбе американских виз.
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