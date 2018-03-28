Российские борцы не выступят на Кубке мира в США из-за проблем с визами

Начальник отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), старший тренер команды по вольной борьбе Валерий Фельдшеров рассказал о проблемах у сборной в получении американской визы. Его слова приводит ТАСС

"В сложившейся ситуации наша команда лишается возможности выступать на Кубке мира", — сказал тренер.

Фельдшеров добавил, что сложности с получением визы заставили сборную прервать тренировки.

"Нас не записали на собеседование, более того, нам порекомендовали пройти собеседование на визы в консульстве Армении. У нас уже не оставалось времени, чтобы это сделать, команда оказалась в ситуации, когда вместо подготовки к турниру она была вынуждена прервать тренировочный процесс. По моим ощущениям, мы уже мимо Кубка", — сказал Фельдшеров.