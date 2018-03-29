Российские спортсмены из сборной по вольной борьбе могут не попасть на Кубок мира 

Российские спортсмены из сборной по вольной борьбе рискуют не попасть на Кубок мира из-за того, что посольство США не выдает им разрешения на въезд. Турнир в этом году проходит на территории Штатов, до его начала остаются считанные дни. Посольские работники сначала затягивали выдачу документов, а потом вообще отправили наших борцов за визами в Армению. В российском МИД ситуацию расценили как открытую дискриминацию. Там считают, что американцы воспользовались положением принимающей стороны и сознательно создают препятствия нашим атлетам, чтобы устранить сильнейших конкурентов. В Госдепе вопрос о визах российским борцам объяснять отказались, отмечает Первый канал.