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Таймазов: американцы превратили спортсменов на Кубке мира в «недочемпионов»
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Таймазов: американцы превратили спортсменов на Кубке мира в «недочемпионов» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
ВЛАДИКАВКАЗ, 29 марта. /ТАСС/. Депутат Госдумы, бывший борец вольного стиля Артур Таймазов, выступавший за сборную Узбекистана, считает, что отсутствие на Кубке мира российских спортсменов не позволит его участникам ощущать себя полноценными победителями. Об этом он заявил в беседе с корр. ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство США в Москве отказало российским борцам в организации собеседований для получения американских виз. Позднее начальник отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), старший тренер команды Виталий Фельдшеров сообщил ТАСС, что национальная команда фактически лишилась возможности выступить на турнире.
"Как бы там ни было, одно можно сказать точно: никогда ни один из тех, кто будет участвовать в этом Кубке мира, не сможет ощущать себя полноценным победителем в отсутствие наших борцов, которые всегда были сильнейшими. И подобным образом всех участников соревнований в Америке превращают в «недочемпионов», а для спортсменов нет ничего хуже. Борец, который стесняется праздновать свою победу, — это печальное зрелище, вот на что американские политики обрекли борцов со всего мира", — сказал Таймазов.
По его словам, международные отношения последних времен похоронили понятие «спорт вне политики», что коснулось и российской сборной по вольной борьбе.
"Американские чиновники по причине «нехватки персонала в консульстве» не оформили документы на въезд нашим спортсменам для участия в Кубке мира по вольной борьбе. И это в то время, когда наши чиновники организуют безвизовый въезд даже для болельщиков на чемпионат мира по футболу, не говоря уж о самих футболистах", — заключил депутат.
Таймазов является уроженцем села Ногир Северной Осетии, он был победителем трех Олимпиад (2004, 2008, 2012) в соревнованиях по вольной борьбе и серебряным призером Игр-2000 в Сиднее. После перепроверки допинг-проб с ОИ-2008 в Пекине Таймазов был лишен золотой награды, которая перешла к российскому борцу Бахтияру Ахмедову. В 2016 году Таймазов был избран в Госдуму РФ.
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