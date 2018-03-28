Боярский: «Выход из группы для сборной России исключён, никакой старик Хоттабыч тут не поможет»

Художественный руководитель театра «Бенефис», народный артист Михаил Боярский поделился впечатлениями от товарищеских матчей сборной России (0:3 с Бразилией и 1:3 с Францией) и ожиданиями от чемпионата мира.

— Как вам игра сборной?

— Никак. Я не оптимист. Полагаю, что нам ничего не «светит» на чемпионате мира. Максимум — выход из группы. И то неизвестно. У нас плачевное состояние футбола. И это надолго. Потому что зажрались футболисты от денег. Исчез дух, исчез запал, которым обладали советские спортсмены. Они в вольготном положении — все равно будут платить. Они будут сниматься в рекламе, торговать чем угодно. У всех есть свой бизнес, не связанный со спортом. Другое время, другие люди. Таких, как Стрельцов и Бобров, уже не будет. Нет мотивации! Я смотрю на западных игроков — они играют так, будто бы их расстреляют после игры, если они проиграют. А у нас — ни-че-го, все спокойно, все довольны. Даже Черчесов доволен. Молодцы!

— Некоторые болельщики говорят: «Проиграли сильным сборным, ничего страшного!» Вы не разделяете это мнение?

— Мы и слабым проиграем, не беспокойтесь! Потому что слабых сборных не бывает. Кроме нашей.

— Неужели ставите сборную России ниже Саудовской Аравии?

— Сегодня — да. У нас только Акинфеева можно оставить в команде. Остальные — просто хорошие и спортивные ребята. Нет, нет, нет… Это все равно, что вас попросить сходу сыграть все вариации Паганини. Попробуйте, конечно, но не получится. Так же и наши футболисты. Вот внутренний чемпионат — еще куда ни шло. Кто-то хуже, кто-то лучше. Есть "Спартак" , «Локомотив», "Зенит" , ЦСКА, есть игроки, тренеры, внутренняя интрига. Но не на мировом уровне сборных. На мировом уровне мы только в хоккей можем. Еще в керлинг. Больше ничего.

— А если все-таки сборная возьмет, и выйдет из группы!

— Да не выйдет она, перестаньте, это смешно! Это будет чудо! Все будут говорить: «А мы-то, дураки, думали, что это невозможно! А оказалось — возможно!» Нет, это исключено, никакой старик Хоттабыч тут не поможет! Нет.

Напомним, что на чемпионате мира в группе А сборная России сыграет против Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.