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Газзаев: Поступательное движение вперед есть, нужно поддержать Черчесова
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Газзаев: Поступательное движение вперед есть, нужно поддержать Черчесова 

LiveSport.Ru 1 час назад
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился впечатлениями от игры сборной России в контрольных матчах с Бразилией (0:3) и Францией (1:3).
«1:3 — это не 0:3 от Бразилии. Так что поступательное движение вперед есть. Другое дело, что по игре команды остаются вопросы.
Времени до чемпионата мира почти не осталось — хочется видеть более содержательный футбол. И другие результаты, конечно.
Победа даже в товарищеской игре добавляет настроения. А поражения всегда неприятны. Даже если ты показываешь зрелищную игру. Впрочем, ее ведь тоже не было.
Желания было больше, чем в Москве с бразильцами. В обороне команда не отсиживалась. Было стремление вперед.
Просто реализовать все задумки не позволяла разница в уровне мастерства и подготовки футболистов двух команд. У Франции — намного более классная сборная.
О чем говорить, если они могут позволить себе без ущерба результату выпускать Антуана Гризманна на замену. Черчесову бы такой выбор исполнителей.
Я считаю, нужно поддержать Станислава Саламовича. Он принял команду в не очень хорошем состоянии. Во всех линиях не хватает исполнительского мастерства, технической оснащенности.
Есть куда расти, одним словом. Но времени, повторюсь, мало. До чемпионата мира кардинально ничего уже не поменяется», — сказал Газзаев изданию «Советский Спорт».
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