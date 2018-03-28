Панарин рассказал, что в кофейне просит писать на стакане имя Джон, а не Артемий 

Журналист Брайан Хеджер поделился забавной историей с нападающим «Коламбус Блю Джекетс» Артемием Панариным, которого встретил в кофейне.
«Только что увидел Артемия Панарина в кофейне в Калгари. Когда у него спросили, какое имя написать на стакане, он сказал «Джон» — пишет Хеджер.
«Если я скажу им «Артемий»… Нет никаких шансов. Поэтому просто всегда говорю «Джон», — передаёт слова Панарина Хеджер.
«Блю Джекетс» проведут матч регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз» в ночь с 29 марта на 30 марта мск.