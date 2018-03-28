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Дзюба: не общались с Черчесовым с Кубка конфедерации
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Дзюба: не общались с Черчесовым с Кубка конфедерации 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба рассказал об отношениях с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесов. Об этом сообщает ТАСС.
"Перед Кубком конфедераций последний раз общались с Черчесовым. С тех пор не общались ни разу. Не было какой-то нужды, наверное. Момента…" — заявил футболист.
Дзюба также добавил, что не заслужил попадания в сборную.
"Я не заслуживал своей игрой вызова в сборную, это было объективно. Понятно, что Станислав Саламович многих вызывает, даже, кто мало играет. Кому-то больше доверия, кому-то — меньше. Мой путь — нужно заслужить, завоевать это место. Доказать, что я состоятелен. Никаких проблем не было. Пожали руки и все", — сказал он.
Ранее Дзюба стал самым высокооплачиваемым российским игроком.
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