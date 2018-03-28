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«Коринтианс» выпустит третью форму в память об Айртоне Сенне
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«Коринтианс» выпустит третью форму в память об Айртоне Сенне 

SPORT24.ru 1 час назад
«Коринтианс» в этом году представит третий комплект формы, которым клуб из города и штата Сан-Паулу отдаст дань уважения бразильскому автогонщику Айртону Сенне.
По информации бразильских СМИ, новый комплект экипировки должен появиться у клуба во второй половине 2018 года. На лицевую часть футболки будет нанесен автограф Сенны. Форма будет выполнена в черном и золотом цветах, как болиды Lotus, на которых выступал автогонщик.
Трехкратный чемпион мира Формулы-1 Сенна, который не только был родом из Сан-Паулу, но и являлся большим поклонником «Коринтианса», погиб в 1994 году в аварии на Гран-при Сан-Марино в Имоле.
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