Источник: Манчини считает, что Оздоев и Набиуллин не соответствуют уровню «Зенита»

«Манчини недоволен зимней трансферной кампанией. Тренер просил усиление на позиции центрального защитника и нападающего (скорее всего, это был Смолов) и полузащитника „Ахмата“ Швеца.

»Увольнять надо не Манчини, а тех, кто купил Молло, Нобоа и Новосельцева»

Когда появились кандидатуры Набиуллина Оздоева , Манчини четко выразил мнение в их отношении: это игроки не уровня «Зенита» . А занимался этими трансферами Фурсенко, у которого после летнего трансферного окна сложились хорошие отношения с Курбаном Бердыевым и его окружением", — сообщил источник.