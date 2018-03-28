Источник: Манчини считает, что Оздоев и Набиуллин не соответствуют уровню «Зенита» 

«Манчини недоволен зимней трансферной кампанией. Тренер просил усиление на позиции центрального защитника и нападающего (скорее всего, это был Смолов) и полузащитника „Ахмата“ Швеца.
»Увольнять надо не Манчини, а тех, кто купил Молло, Нобоа и Новосельцева»
Когда появились кандидатуры Набиуллина и Оздоева, Манчини четко выразил мнение в их отношении: это игроки не уровня «Зенита». А занимался этими трансферами Фурсенко, у которого после летнего трансферного окна сложились хорошие отношения с Курбаном Бердыевым и его окружением", — сообщил источник.
Напомним, этой зимой состав «Зенита» пополнили два игрока — хавбек Магомед Оздоев и защитник Эльмир Набиуллин. Оба выступали за «Рубин». Также в Санкт-Петербург перебрался форвард Антон Заболотный, выступавший за «Тосно».