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«Реал» готов заплатить 60 миллионов за голкипера «Ромы»
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«Реал» готов заплатить 60 миллионов за голкипера «Ромы» 

Свободная пресса 1 час назад
Мадридский «Реал» во время летнего трансферного окна намерен усилить вратарскую линию. «Сливочные» проявляют интерес к голкиперу итальянской «Ромы» Алисону Бекеру, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, «королевский клуб» готов заплатить «волкам» за 25-летнего бразильца сумму в размере 60 миллионов евро. Самому футболисту «Реал» намерен предложить контракт сроком на пять лет и в два раза увеличить зарплату.
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