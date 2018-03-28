«Реал» готов заплатить 60 миллионов за голкипера «Ромы»

Мадридский «Реал» во время летнего трансферного окна намерен усилить вратарскую линию. «Сливочные» проявляют интерес к голкиперу итальянской «Ромы» Алисону Бекеру , сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, «королевский клуб» готов заплатить «волкам» за 25-летнего бразильца сумму в размере 60 миллионов евро. Самому футболисту «Реал» намерен предложить контракт сроком на пять лет и в два раза увеличить зарплату.

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