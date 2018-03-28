Дзюба: сейчас принято быть удобным лизоблюдом, а я так не могу

«Не стоило ли воздержаться от слов про Карпина? Я, в принципе, о сказанном не жалею. Может быть, где-то можно было сдержаться, промолчать. Вот я каждый раз думаю — промолчу, а потом воспоминания как схватят. У нас принято так: лучше ничего не говорить. Время лизоблюдов, ж*полизов — такое, чтобы потише, поспокойнее, быть удобным. Я так, наверное, не могу. Конечно, постараюсь со временем справиться с этими эмоциями, но пока до конца не справляюсь», — сказал Дзюба в эфире программы YouTube-канала Meizu Football.