Роузи Хантингтон-Уайтли рассказала о воспитании сына

30-летняя модель Роузи Хантингтон-Уайтли стала главной героиней апрельского выпуска Harper's Bazaar Arabia. Роузи опубликовала обложку известного журнала в своем Instagram.

Кроме фотосессии, Хантингтон дала интервью изданию, в котором поделилась воспоминаниями о счастливом детстве, а также методами воспитания своего ребенка.

Роузи призналась, что счастлива, что ее детство «прошло без Интернета». По словам модели, она начала пользоваться социальными сетями после двадцати лет. Роузи считает время оффлайн временем свободы.

Теперь все делают селфи, и мне смешно, когда я вижу 10-летнюю девчушку, которая уже умеет позировать перед камерой… Мне эта тенденция не по душе, — сообщила она Harper's Bazaar.

Говоря о воспитании детей, супермодель убеждена, что нет никакой разницы между воспитанием сына или дочери. Она приводит в пример книгу Чимаманды Нгози Адичи «Мы все должны быть феминистами/стками» и вспоминает ее выступление на конференции TEDx.

Она говорила о воспитании в девочках и мальчиках единой системы ценностей, общении и уважении. По этим принципам воспитывали меня и людей, которых я люблю, и именно так я постараюсь воспитать своих детей, — сказала Хантингтон.

Напомним, Роузи Хангтинтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм вместе более семи лет. В июне прошлого года влюбленные стали родителями: у них появился сын Джек.