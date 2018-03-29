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Рози Хантингтон-Уайтли резко высказалась о детях-моделях
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Рози Хантингтон-Уайтли резко высказалась о детях-моделях 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Совсем недавно Рози Хантингтон-Уайтли стала мамой, и у журналистов появилась новая тема для бесед с моделью. В свежем номере арабского Harper's Bazaar молодая мама высказалась о воспитании детей и собственном детстве.
30-летняя Рози планирует воспитать сына джентльменом, который будет уважать права женщин. И девочки, и мальчики должны воспитываться с одинаковыми ценностями.
О собственном детстве модель вспоминает с ностальгией. «Сейчас все фотографируются, и мне смешно видеть десятилетнюю девочку, умеющую позировать», — сообщила она.
Фото: globallookpress
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