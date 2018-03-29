Рози Хантингтон-Уайтли резко высказалась о детях-моделях

Совсем недавно Рози Хантингтон-Уайтли стала мамой, и у журналистов появилась новая тема для бесед с моделью. В свежем номере арабского Harper's Bazaar молодая мама высказалась о воспитании детей и собственном детстве.

30-летняя Рози планирует воспитать сына джентльменом, который будет уважать права женщин. И девочки, и мальчики должны воспитываться с одинаковыми ценностями.

О собственном детстве модель вспоминает с ностальгией. «Сейчас все фотографируются, и мне смешно видеть десятилетнюю девочку, умеющую позировать», — сообщила она.

Фото: globallookpress