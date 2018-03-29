Ещё
Ибрагимович может дебютировать в MLS в дерби Лос-Анджелеса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ибрагимович может дебютировать в MLS в дерби Лос-Анджелеса 

Спорт-Экспресс 22 минуты назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» Зиги Шмид считает, что новичок Златан Ибрагимович может дебютировать за команду уже в эти выходные. 36-летний швед, о переходе которого в клуб MLS было объявлено на прошлой неделе, должен прибыть в Лос-Анджелес в четверг вечером. В субботу, 31 марта, «Гэлакси» сыграет с «Лос-Анджелесом».
— Ибра любит играть, ему нравятся трудности, — цитирует L'Equipe Шмида. — Если вы спросите, готов ли он будет сыграть 90 минут, то ответ будет отрицательным, но если вопрос в том, будет ли он играть в нашей следующей игре, то скажу, что это возможно. Мы же говорим о Златане Ибрагимовиче, а не о простом смертном.
Спорт-Экспресс: последние новости
Неймар хочет видеть Зидана у руля "ПСЖ" "Милан" хочет подписать Сери Михаил Мамиашвили: "Отказ в выдаче виз не отразится на отношениях борцов из России и США"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД возмутились невыдачей виз спортсменам РФ120
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред14
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ9
Плющенко обратился к Загитовой158
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение