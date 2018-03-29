Ибрагимович может дебютировать в MLS в дерби Лос-Анджелеса

Главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» Зиги Шмид считает, что новичок Златан Ибрагимович может дебютировать за команду уже в эти выходные. 36-летний швед, о переходе которого в клуб MLS было объявлено на прошлой неделе, должен прибыть в Лос-Анджелес в четверг вечером. В субботу, 31 марта, «Гэлакси» сыграет с «Лос-Анджелесом».

— Ибра любит играть, ему нравятся трудности, — цитирует L'Equipe Шмида. — Если вы спросите, готов ли он будет сыграть 90 минут, то ответ будет отрицательным, но если вопрос в том, будет ли он играть в нашей следующей игре, то скажу, что это возможно. Мы же говорим о Златане Ибрагимовиче, а не о простом смертном.