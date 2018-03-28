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Тренер «Лос-Анджелес Гэлакси»: «Ибрагимович не простой смертный, поэтому он может сыграть уже в эту субботу»
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Тренер «Лос-Анджелес Гэлакси»: «Ибрагимович не простой смертный, поэтому он может сыграть уже в эту субботу» 

Soccer News 57 минут назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» Зигфрид Шмид рассказал о том, когда за клуб дебютирует новичок форвард Златан Ибрагимович.
"Вы говорите о Златане Ибрагимовиче, а не о простом, смертном человеке. Уверен, он скажет вам то же самое. Ему нравятся новые вызов. Сможет ли он сыграть 90 минут в субботу? Пожалуй, что нет. Но он может провести на поле какое-то время. Златан играл в футбол во всех схемах. Он сам знает, что делать", — приводит слова Шмида официальный сайт МЛС.
Напомним, что 36-летний Ибрагимович перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» несколько дней назад и подписал с клубом контракт до конца 2020 года.
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