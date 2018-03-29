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Forbes: директор «Челси» Грановская стала 5-й в рейтинге самых влиятельных женщин в спорте
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Forbes: директор «Челси» Грановская стала 5-й в рейтинге самых влиятельных женщин в спорте 

ТАСС 9 минут назад
ТАСС, 29 марта. Директор английского футбольного клуба «Челси» Марина Грановская заняла пятое место в списке самых влиятельных женщин мирового спорта. Рейтинг приводится на сайте Forbes.
Первое место заняла генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура из Сенегала. Второй стала член совета ФИФА и член Международного олимпийского комитета (МОК) Лидия Нсекера из Бурунди, третьей — член исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и генеральный менеджер Федерации футбола Франции Флоранс Ардуэн.
Среди действующих спортсменок в первой десятке рейтинга оказалась только датская теннисистка Каролин Возняцки, она заняла восьмое место.
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