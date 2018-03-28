Дзюба: мне жалко Уткина, желаю ему поскорее выздороветь

Недавно Уткин в очередной раз резко высказался о Дзюбе: «Дзюба всё-таки глуп непроходимо. Парень очень искренен, но как-то запредельно глуп».

«Честно говоря, мне вообще жалко Уткина. Он жалкий человек. Я много чего про него могу сказать, но каждый раз не хочу. Он, наверное, от этого удовольствие получит. Пусть просто выздоравливает. Желаю ему поскорее выздороветь», — сказал Дзюба в эфире программы YouTube-канала Meizu Football.