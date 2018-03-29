Дзюба пожелал Уткину выздоровления

Таким образом Дзюба прокомментировал слова Уткина о том, что футболист «глуп непроходимо». Уткин, в свою очередь, реагировал на интервью спортсмена, в котором тот заявил, что нынешний тренер «Ростова» Валерий Карпин в свое время обещал «закатать» его как футболиста.

По словам Дзюбы, он жалеет Уткина и может многое сказать про него, но не хочет.

«Пожелаю ему поскорее выздороветь. И все», — сказал он.

Ранее Артем Дзюба заявил, что тренировавший его в «Спартаке» Валерий Карпин сделал ему много «нехорошего», что «не прощается». По его словам, тренер хотел «погубить» его карьеру.

После этого Василий Уткин в своем Telegram-канале написал, что «парень очень искренен, но как-то запредельно глуп». Комментатор уверен, что Карпин не пытался никого «закатать», а Дзюба, «шкафоподобный нарцисс», говорит «ерунду» о своей карьере.