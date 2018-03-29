31 марта рыбаков ждут на открытом чемпионате «Чухломское озеро»

На Чухломском озере 31 марта пройдет открытый чемпионат по рыбной ловле, в котором смогут принять участие опытные и начинающие рыбаки, сообщает газета «Галичские известия».

Ловить рыбу можно будет в акватории озера, вблизи устья реки Семеновки, участок для ловли рыбаки получат по жеребьевке. А всю выловленную рыбу добытчики после соревнований заберут себе.

Желающим принять участие в чемпионате нужно сначала зарегистрироваться, а официальную заявку подать по приезду. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС, а дети до 16 лет смогут участвовать в соревновании только в присутствии родителей или родственников.

Лед на озере еще прочный, так что рыбачить здесь можно.