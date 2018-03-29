Дзюба — о записи в чужой телефонной книге «Снова причинит боль»

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба поделился мнением о приложении GetContact, которое позволяет узнать, как его телефонный номер записан у других пользователей. У форварда «канониров» в этой программе 50 различных имен, среди которых есть весьма оригинальные: «Снова причинит боль», «Тема Дзюба, я серьезно» и «Пахан, авторитет».

— «Снова причинит боль». О ком речь? Может кто-то из голкиперов?

— (смеется) Мне бы хотелось, чтобы это был кто-то из вратарей. Но, боюсь, что нет, — сказал Дзюба в интервью Владимиру Стогниенко в программе «Третий тайм» на канале «Футбол с Meizu» в YouTube. — Друзья меня, конечно, подкалывали. Я даже небольшое расследование провел — не нашел. Мне кажется, никто не признается.

"Снова причинит боль" — это было сильно.

Внимание: приложение получает доступ к вашей телефонной книге. Неизвестно, что его разработчики планируют делать с базой контактов в дальнейшем.

Как Дзюба и другие российские футболисты записаны в телефонных книгах