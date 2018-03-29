Джастин Клюйверт: «Равняюсь на Роналду, но играть хочу за „Барселону“

18-летний форвард «Аякса» Джастин Клюйверт рассказал о своем кумире, а также о том, где мечтает продолжить карьеру.

"Я стараюсь равняться на Роналду. Мне нравятся его образ жизни и то, как он усердно тренируется. Для меня Криштиану является примером.

Что касается клуба, то я мечтаю выступать за «Барселону». Надеюсь перебраться на «Камп Ноу» в течение ближайших семи лет. Перед этим я не против попробовать свои силы в АПЛ", — цитирует голландца Goal.com.

В текущем сезоне Клюйверт провел 24 матча в Эредивизие, отметившись 7 голами и 4 ассистами.