Самый талантливый тинейджер мирового футбола, которого ждет «Барселона». Там играл его отец

А еще он хочет быть похожим на Криштиану Роналду

Кто это такой?

Джастин Клюйверт — 18-летний вингер «Аякса» и теперь уже голландской сборной. А также один из четверых детей Патрика Клюйверта , бывшего нападающего амстердамцев, «Барселоны» и сборной Нидерландов.

Чем он крут?

Энцо Зидан, скрывающийся в «Лозанне» под фамилией матери, знает, как непросто быть сыном футболиста. Джастина Клюйверта сравнения с отцом, кажется, вообще не беспокоят. Он спокойно кладет мячи по девяткам, а потом терпеливо отвечает на вопросы о «Барселоне» и «МЮ».

До прошлого лета в списке был еще и «ПСЖ», где Клюйверт-старший работал спортивным директором. Но всерьез это никто не обсуждал. В «Аяксе» Джастин играет под 45 номером — в сумме это как раз девятка Патрика. В одном Джастин папу уже превзошел: Патрик Клюйверт хет-триков в чемпионате Голландии никогда не делал.

Эта неделя получилась для джуниора особенно удачной: 27 марта Клюйверт-младший дебютировал за сборную Голландии, а на следующий день был назван главным талантом мирового футбола — из тех, кто родился не позже 1 января 1999-го.

«Агент Мино Райола радостно потирает руки, заполучив в клиенты потрясающий талант, который уже пробился в сборную Нидерландов. Контракт Клюйверта с «Аяксом» рассчитан до 2019 года, но такому игроку, обладающему сверхзвуковой скоростью и замечательными навыками, суждено пойти по стопам своего отца и перейти в один из топ-клубов Европы», — так описал 18-летнего игрока составивший этот топ Goal.

Что дальше?

Чемпионат Нидерландов сегодня — лига, из которой любой способный игрок пытается свалить как можно скорее. В «Борнмут», «Брайтон», да хоть куда. У Джастина точно будут варианты поинтереснее.

Патрик Клюйверт не скрывает, что мечтает увидеть сына в «Барсе». Джастин ставит цель оказаться там через 7 лет, а пока позволяет себе ориентироваться на Криштиану Роналду — не только в игре, но и, к примеру, в вопросах питания. 27 марта он мог сыграть против кумира в товарищеской игре с Португалией, но Криштиану был заменен за 10 минут до его появления. Встреча не состоялась.

Зато с другим великим португальцем он уже пообщался.

Джастин дебютировал за «Аякс» в прошлом сезоне и сразу дошел с командой до финала Лиги Европы. После игры к нему подошел Жозе Моуринью. Шуточная расшифровка их беседы — в которой португалец зовет Клюйверта в свою команду — стала хитом. И до сих пор считается главным доказательством возможного переезда тинейджера на «Олд Траффорд».