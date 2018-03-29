Ещё
Скауты «Барселоны» трижды просматривали де Лигта за последний месяц
Далее:
Читайте также:
Ещё

Скауты «Барселоны» трижды просматривали де Лигта за последний месяц 

Soccer News 33 минуты назад
Фото: Soccer News
«Барселона» продолжает интересоваться защитником «Аякса» Маттейсом де Лигтом, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, скауты каталонского клуба следили за игроком в матче его клуба против «Херенвена» (4:1), а поединках сборной Голландии с Англией (0:1) и Португалией (3:0).
Во встрече с «Херенвеном» он отметился голом, но лучше всего он проявил себя в поединке с португальцами. 18-летний де Лигт отметился двумя результативными передачами, а также отлично противостоял лидеру соперников Криштиану Роналду.
В связи с этим каталонцы постараются приобрести вундеркинда ближайшим летом.
Soccer News: последние новости
Тренер "Лос-Анджелес Гэлакси": "Ибрагимович не простой смертный, поэтому он может сыграть уже в эту субботу" Дзюба: "Я должен заслужить вызов в сборную России" Ари: "Готов помочь сборной России"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова призвала запретить США проводить турниры105
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред13
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ9
Плющенко обратился к Загитовой158
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение