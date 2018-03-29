Скауты «Барселоны» трижды просматривали де Лигта за последний месяц

«Барселона» продолжает интересоваться защитником «Аякса» Маттейсом де Лигтом, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, скауты каталонского клуба следили за игроком в матче его клуба против «Херенвена» (4:1), а поединках сборной Голландии с Англией (0:1) и Португалией (3:0).

Во встрече с «Херенвеном» он отметился голом, но лучше всего он проявил себя в поединке с португальцами. 18-летний де Лигт отметился двумя результативными передачами, а также отлично противостоял лидеру соперников Криштиану Роналду

В связи с этим каталонцы постараются приобрести вундеркинда ближайшим летом.