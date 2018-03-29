Джастин Клюйверт опередил Доннарумму в рейтинге топ-50 талантов от Goal

Портал Goal составил рейтинг 50 лучших молодых футболистов мира (родившиеся в 1999 году и позже) и выбрал пятёрку лучших из них.

К сожалению, российские футболисты были обделены вниманием, зато в список попали 25-миллионный новичок «Монако» Пьетро Пеллегри, левый защитник «Фулхэма» Райан Сессеньон и форвард «Ювентуса» Мойсе Кин.