Джастин Клюйверт опередил Доннарумму в рейтинге топ-50 талантов от Goal 

Портал Goal составил рейтинг 50 лучших молодых футболистов мира (родившиеся в 1999 году и позже) и выбрал пятёрку лучших из них.
К сожалению, российские футболисты были обделены вниманием, зато в список попали 25-миллионный новичок «Монако» Пьетро Пеллегри, левый защитник «Фулхэма» Райан Сессеньон и форвард «Ювентуса» Мойсе Кин.
Филл Фоден из «Манчестер Сити» получил пятое место в рейтинге, защитник «Аякса» Маттейс ди Лихт — четвертое, Винисиус Жуниор, который вскоре сменит «Фламенго» на "Реал" за 45 млн евро, попал в тройку. За шаг до победы оказался вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, а главный приз достался форварду «Аякса» Джастину Клюйверту.