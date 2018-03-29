Ещё
Джастин Клюйверт опередил Доннарумму в рейтинге топ-50 талантов от Goal
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джастин Клюйверт опередил Доннарумму в рейтинге топ-50 талантов от Goal 

Евро-футбол.Ру 20 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Портал Goal составил рейтинг 50 лучших молодых футболистов мира (родившиеся в 1999 году и позже) и выбрал пятёрку лучших из них.
К сожалению, российские футболисты были обделены вниманием, зато в список попали 25-миллионный новичок «Монако» Пьетро Пеллегри, левый защитник «Фулхэма» Райан Сессеньон и форвард «Ювентуса» Мойсе Кин.
Филл Фоден из «Манчестер Сити» получил пятое место в рейтинге, защитник «Аякса» Маттейс ди Лихт — четвертое, Винисиус Жуниор, который вскоре сменит «Фламенго» на "Реал" за 45 млн евро, попал в тройку. За шаг до победы оказался вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, а главный приз достался форварду «Аякса» Джастину Клюйверту.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Арестован финансовый директор "Кубани" Дзюба: "Никаких проблем с Черчесовым не было, пожали руки и всё" Ари рассказал об истинных причинах получения российского паспорта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова призвала запретить США проводить турниры104
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред13
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ9
Плющенко обратился к Загитовой158
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение