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Журова: «Решение властей США не выдавать визы российским борцам считаю несправедливым и циничным»
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Журова: «Решение властей США не выдавать визы российским борцам считаю несправедливым и циничным» 

SPORT24.ru 1 час назад
Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова, ныне работающая первым зампредседателем комитета Госдумы по международным делам, назвала решение властей США отказать выдать визы сборной России по вольной борьбе неправдивым и циничным. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что посольство США в Москве отказало в выдаче виз в США членам сборной России по вольной борьбе.
«Вот смотрите, чемпионат мира по футболу. Даже для всех болельщиков отменяются визы, и они могут спокойно в период соревнований приезжать. А тут спортсменам, участникам не дают визы. Ну, это уже, конечно, скажем так, совсем несправедливо и цинично.
«В любом случае это получается, что так или иначе страна берет и убирает конкурентов сильных. Тогда каждая страна будет говорить, вот что, знаете, той или иной стране мы не дадим визы, потому что они обыграют наших спортсменов. Так что ли хотят? Просто этот вопрос нужно задать международным федерациям», — приводит слова Журовой.
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