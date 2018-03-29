Варди: «Не спрашивайте меня о ВАР, я не знаю, зачем это всё»

Форвард сборной Англии Джейми Варди немного скептически относится к системе ВАР в том виде, в котором она сейчас представлена.

— Не спрашивайте меня о ВАР. Я не знаю, зачем это всё. Нам просто говорят, что систему сейчас будут использовать, и если ты на поле, но просто стоишь, не зная, чем себя занять, а публика просто сидит в ожидании. Это самое худшее.

У нас был такой случай в кубковом матче с «Флитвудом», когда забил Келечи Ихеаначо. Арбитр пошел смотреть повторы, а игрок просто не смог нормально отпраздновать успех с партнерами. В итоге мы бегали, как школьники: «Да, мы забили! Где он? Давайте праздновать!» Предстоит много работы, чтобы довести систему до ума, — приводит слова Варди the Telegraph

Именно после просмотра видеоповторов арбитра назначил пенальти в ворота англичан в матче с Италией (1:1).