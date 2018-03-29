Санчес ест в одиночестве, Погба и Шоу сидят в запасе, контракт Ибрагимовича, и другие показатели регресса «МЮ» при Моуринью

The Special One Problem

Чем больше Жозе Моуринью повторяет, что он особенный, тем меньше в это верится. Когда португальский специалист только заявил о себе в «Порту» и «Челси», он больше делал, чем говорил. Жозе действительно внедрял новую модель футбола, придумывал интересные ходы, переигрывал оппонентов тактически. В «Интере» португалец за два сезона собрал феноменальное количество трофеев, после чего наступил кардинальный перелом в карьере Жозе. Тренер стал делать ставку только на прагматичный (читай автобусный) футбол. «Я не учу игроков атаковать, впереди они разберутся сами, я рассказываю только, как грамотно защищаться», — говорил Моуринью, мотивируя это своим опытом по добыче трофеев.

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Время шло вперёд, а Моуринью не менялся. Футбол, который демонстрировали "Реал" и «Челси», глаз не радовал, приноровившиеся соперники научились добывать результат против команд португальского специалиста. Жозе напоминает неповоротливого динозавра, который пытается разблокировать новомодный гаджет. Сыграть от обороны великолепным сбалансированным составом «Манчестер Юнайтед» легко. Он просто не умеет по-другому, это надо думать, готовиться к соперникам. Зачем? Так получился вылет из Лиги чемпионов от «Севильи», и он ничему не научил португальца. И не научит. Вот мы в 2010-м сидели в обороне, забивали на контратаках и стандартах, повторите! Видимо так выглядит любая предматчевая установка Моуринью. Всё изменилось в современном футболе, всё кроме Жозе.

Атмосфера в команде

Во всех бедах команды можно обвинить главного тренера, атмосфера в раздевалке не исключение. Опять же все проблемы идут из статуса Моуринью. Жозе так хочется быть особенным, что он придумывает споры на ровном месте, принимает непонятные решения по формированию состава, на публике поучает игроков. Эта болезнь поразила португальца опять же в период его личного застоя, это время в мадридском «Реале» и второй приход в «Челси». Значимых трофеев не было, а внимания хотелось. Поэтому португалец придумывал конфликты с ведущими игроками, сажал их в запас, а затем и вовсе избавлялся.

Много талантливых игроков остались без внимания Жозе Моуринью, просто потому что он так захотел. Хотя любой человек, когда-либо слышавший про футбол, понимал, Кевину де Брёйне, Мохамеду Салаху и Ромелу Лукаку уготовано большое будущее. Это знал и сам португалец, но ради хайпа игнорировал их, что плодило новые статьи в газетах, обсуждения особенного португальского тренера. Выгнать Касильяса из мадридского «Реала», это же тема на все времена. Слёзы Икера запомнил весь мир, ассоциироваться они будут с Моуринью. Жозе выполнил задачу по самопиару, до тренерских задач ему в Мадриде не было дела.

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Португалец выгнал из «Челси» Хуана Мату и Ромелу Лукаку, а сейчас считает их основными игроками в «Манчестер Юнайтед», хотя прогресса с тех времён никто не добился. Наоборот, Хуан Мата сильно сдал из-за отсутствия игровой практики, а Ромелу Лукаку стали ругать за неумение забивать топ-командам. Пытаетесь найти логику у Моуринью? Не стоит, она пропала после 2010-го года. Никто не знает, чего ожидать от португальца, болельщики «МЮ» сидят как на пороховой бочке, ожидая очередного фортеля нарциссичного Жозе. Параллельно дрожат игроки, на кого вдруг упадёт косой взгляд португальца. А ему в радость, ведь это приведёт к новому обсуждению его персоны.

Самый свежий пример — Люк Шоу . Английский защитник прекрасно смотрится на фланге, полностью отдаваясь в игре в отведенные минуты. Несмотря на это португалец травит игрока, объясняя это отсутствием самоотдачи и невыполнением секретных тактических указаний. Даже кубковый матч с «Брайтоном» Шоу не доиграл, после чего уже руководство клуба вступилось за защитника. Именитые клубы следят за ситуацией, они понимают, что на истерии Моуринью можно круто поживиться. «Челси», который больше всех пострадал от репрессий португальца, жаждет приобрести классного крайнего защитника, «Барселона» также ждёт Люка Шоу, чтобы Месси наконец смог выгнать поднадоевшего Люку Диня.

Кратко о тех, кто в заголовке

Рыба гниёт с головы. Все футболисты, перечисленные в заголовке, регрессировали при Моуринью. «Арсенал», правда, продал уже призрак Алексиса Санчеса . Чилиец никак не может найти себя в «МЮ», и тут Жозе виноват меньше всех. Португалец дал Санчесу полную свободу действий и любимую позицию, Алексис платит лишь неточными передачами и загубленными атаками. Пресса пыталась раздуть ситуацию из того, что Санчес ест в одиночестве, но в клубе это объяснили желанием чилийца тренироваться дополнительно. Когда все уходят домой, Алексис только направляется в душ. Похвальное стремление форварда, хоть кого-то Моуринью смог мотивировать.

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Жозе пытается воспитать других. Погба, Марсьяль, Эррера, Блинд, Рэшфорд, Мата — частенько оказываются на скамейке запасных ради дисциплинарного момента. Не всегда эта борьба тренера с игроком идёт на пользу команде. И откуда вообще у Моуринью столько игроков, которых нужно учить жизни. Тренер работает только на конфликте, дружеские отношения как и уважение, отсутствуют напрочь. Эта нервозность мешает футболистам полностью раскрываться в игре. Лишний раз сходил вперёд, подставив партнёров по «автобусу» — точно будешь наказан за отсутствие самоотдачи.

Ибрагимович — показатель слабой трансферной политики

Разве Жозе мог не поддержать футболиста, который раньше был на высоте, а в последние годы больше говорит, чем делает? Это же реинкарнация Моуринью в мире действующих игроков, меньше дела — больше громких слов. Безусловно, подписать контракт с травмированным Златаном Ибрагимовичем жест очень красивый. «МЮ» показал, что ценит заслуги и верит в великого шведского форварда, выдав ему фантастическую зарплату для возрастного игрока, полсезона вынужденного провести на больничной койке.

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