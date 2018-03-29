СМИ: «ПСЖ» предложил игроку «Ювентуса» Пьяничу контракт на €40 млн

«Пари Сен-Жермен» предложил полузащитнику туринского «Ювентуса» Миралему Пьяничу пятилетний контракт на сумму €40 млн Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации Corriere dela Sera, если Пьянич примет предложение, его зарплата увеличится почти вдвое — с €4,5 млн за сезона до €8 млн Отмечается. что «Ювентус» готов начать переговоры только от предложения не меньше €50 млн Всего за итальянскую команду Пьянич сыграл в 82 матчах во всех турнирах, забив 14 мячей.