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СМИ: «ПСЖ» предложил игроку «Ювентуса» Пьяничу контракт на €40 млн
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СМИ: «ПСЖ» предложил игроку «Ювентуса» Пьяничу контракт на €40 млн 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: Getty Images
«Пари Сен-Жермен» предложил полузащитнику туринского «Ювентуса» Миралему Пьяничу пятилетний контракт на сумму €40 млн Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации Corriere dela Sera, если Пьянич примет предложение, его зарплата увеличится почти вдвое — с €4,5 млн за сезона до €8 млн  Отмечается. что «Ювентус» готов начать переговоры только от предложения не меньше €50 млн  Всего за итальянскую команду Пьянич сыграл в 82 матчах во всех турнирах, забив 14 мячей.
Ранее сообщалось, что "Реал" летом может продать трех звездных игроков.
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