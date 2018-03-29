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«Янкис» представили пиво с бейсболистами на пене
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«Янкис» представили пиво с бейсболистами на пене 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Клуб Главной лиги бейсбола (MLB) «Нью-Йорк Янкис» представил изображения своих игроков на пивной пене. Об этом сообщает «Советский спорт».
На мероприятии с участием компании, обслуживающей домашние матчи «Янкис», были продемонстрированы пивные стаканы с изображениями на пене четырех бейсболистов команды.
По информации Newsday, MLB предупредила клуб, что в случае продажи данной продукции, игроки должны заключить специальный договор. Представитель «Янкис» отметил, что клуб не имеет каких-либо планов по стартам продаж пива с изображениями своих игроков.
Ранее хоккеист Артемий Панарин рассказал, что просит писать имя Джон на стаканчиках кофе в Коламбусе.
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