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«Крылатая пехота» отмечает юбилей своего училища: десантники из Тулы совершают марш-бросок в Рязань
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«Крылатая пехота» отмечает юбилей своего училища: десантники из Тулы совершают марш-бросок в Рязань 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В честь столетия Рязанского училища ВДВ десантники совершают масштабный лыжный марш-бросок через десятки городов и на тысячи километров. Одна из команд бойцов ВДВ стартовала из Тулы.
В этом году отмечает свой столетний юбилей Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Василия Маргелов. Заведение было создано в качестве пехотной школы в 1918 году, позже на его основе были созданы курсы для подготовки кадров ВДВ.
В честь памятной даты российские десантники совершат масштабный лыжный марш-бросок. Несколько групп бойцов ВДВ на лыжах преодолеют огромные дистанции, пройдя через десятки городов. Общая протяженность маршрутов десантников превышает семь с половиной тысяч километров.
Команды стартуют из разных городов и идут разными маршрутами, конечной их целью является Рязань, где и располагается училище. Одним из точки отправки команды ВДВ стала Тула. При отборе десантников для памятного пробега здесь, как и в других городах, подбирались лучшие из лучших, как в выносливости, так и в спортивно-боевой подготовке.
Сборный маршрут пролегает через 60 городов России и десятки населенных пунктов. Десантники встретятся в Рязани, но по дороге примут участия в концертах и показательных выступлениях, пообщаются с представителями военно-патриотических клубов и проведут встречи с юнармейцами.
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