Ещё
Паоло Конти: «Алиссон, безусловно, лучший вратарь в мире прямо сейчас»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Паоло Конти: «Алиссон, безусловно, лучший вратарь в мире прямо сейчас» 

Спорт-Экспресс 52 минуты назад
Бывший вратарь «Ромы» и сборной Италии Паоло Конти считает, что Алиссон является лучшим голкипером в мире прямо сейчас. Итальянцу нравится, как браизлец выбирает позицию.
— Алиссон, безусловно, лучший вратарь в мире прямо сейчас, — цитирует Centro Suono Sport Конти. — Практически невозможно установить рыночную стоимость на него, видя сумасшедшие движения, которые он сейчас делает. Алиссон теперь просто бесценен. Он обладает большим интеллектом и предугадывает ходы нападения. Ему совсем не обязательно делать впечатляющие сейвы, потому что у него отличный выбор позиции.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Лацио" продаст Милинковича-Савича за 80 - 90 миллионов евро Ибрагимович может дебютировать в MLS в дерби Лос-Анджелеса Экс-хавбек "Милана": "Манчини лучше Анчелотти подходит сборной Италии"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД возмущены невыдачей виз спортсменам РФ132
Сборную РФ по футболу сочли слабейшей в истории3
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред14
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ9
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение