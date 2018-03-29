Паоло Конти: «Алиссон, безусловно, лучший вратарь в мире прямо сейчас»

Бывший вратарь «Ромы» и сборной Италии Паоло Конти считает, что Алиссон является лучшим голкипером в мире прямо сейчас. Итальянцу нравится, как браизлец выбирает позицию.

— Алиссон, безусловно, лучший вратарь в мире прямо сейчас, — цитирует Centro Suono Sport Конти. — Практически невозможно установить рыночную стоимость на него, видя сумасшедшие движения, которые он сейчас делает. Алиссон теперь просто бесценен. Он обладает большим интеллектом и предугадывает ходы нападения. Ему совсем не обязательно делать впечатляющие сейвы, потому что у него отличный выбор позиции.