Десантники прошли через Орел в ходе лыжного марш-броска в честь столетия Рязанского училища ВДВ

В 2018 году исполняется сто лет с создания Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Десантники отмечают этот юбилей грандиозным лыжным марш-броском через десятки городов.

Российские десантники приняли решение отметить сто лет со дня создания Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени Василия Маргелова — советского военачальника, который считается «отцом ВДВ». Они отметят праздник грандиозным лыжным марш-броском.

Училище было создано в ноябре 1918 года, тогда в этом году были сформированы Рязанские пехотные курсы. С течением времени учебное заведение менялось и расширялось, а в 1941-м году на его базе было создано военно-парашютное училище для подготовки кадров ВДВ.

Мероприятие отличается масштабностью. Общая протяженность маршрута десантников превышает 7500 тысяч километров, на своем пути лыжные группы пройдут через 158 населенных пунктов. Одна из групп бойцов ВДВ уже миновала Орел и движется в сторону Рязани.

Рязань выбрана в качестве конечного пункта для всех групп десантников, которые лыжным маршем двигаются к ней через десятки городов. Бойцы ВДВ стартовали из разных населенных пунктов и разными маршрутами, в том числе из Белгорода, Смоленска, Пскова, Кубинки, Ульяновска и других городов.