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Федерация борьбы США: Мы рассчитываем принять российскую команду
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Федерация борьбы США: Мы рассчитываем принять российскую команду 

Российская Газета 19 минут назад
Директор по коммуникациям Федерации борьбы США Гэри Эбботт заявил, что на Кубке мира в Айова-Сити ждут российских спортсменов. Он добавил, что уведомления о неучастии борцов из РФ им пока не поступало, передает ТАСС.
"Мы все еще рассчитываем принять российскую команду и, безусловно, с нетерпением ждем ее участия в турнире", — сказал Эбботт.
Эббот отметил, что Федерация борьбы США не обязательно обнародует свою реакцию на вероятное отсутствие россиян на предстоящем Кубке мира после полного прояснения ситуации.
Турнир пройдет с пятого по девятое апреля, однако посольство Соединенных Штатов в Москве до сих пор не организовало нашей сборной необходимого собеседования для получения американских виз.
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