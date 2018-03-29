Федерация борьбы США: Мы рассчитываем принять российскую команду

Директор по коммуникациям Федерации борьбы США Гэри Эбботт заявил, что на Кубке мира в Айова-Сити ждут российских спортсменов. Он добавил, что уведомления о неучастии борцов из РФ им пока не поступало, передает ТАСС

"Мы все еще рассчитываем принять российскую команду и, безусловно, с нетерпением ждем ее участия в турнире", — сказал Эбботт.

Эббот отметил, что Федерация борьбы США не обязательно обнародует свою реакцию на вероятное отсутствие россиян на предстоящем Кубке мира после полного прояснения ситуации.

Турнир пройдет с пятого по девятое апреля, однако посольство Соединенных Штатов в Москве до сих пор не организовало нашей сборной необходимого собеседования для получения американских виз.