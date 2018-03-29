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Спортивный директор «Лацио»: «Стоимость Милинковича-Савича не менее 80 — 90 миллионов евро»
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Спортивный директор «Лацио»: «Стоимость Милинковича-Савича не менее 80 — 90 миллионов евро» 

SPORT24.ru 1 час назад
Спортивный директор «Лацио» Игли Таре назвал цену полузащитника римского клуба Сергея Милинковича-Савича.
«Я не знаю, сколько он может стоить, и даже не желаю об этом думать. В любом случае, его стоимость, безусловно, выше 80 — 90 млн евро. Сергей крайне важен ради нас и уже не достиг своего пика. «Лацио» никогда не устанавливал ценник на него. Мы получали предложения прошлым летом, однако они не были приняты к рассмотрению, — приводит слова Таре Football Italia Таре.
Отметим, интерес к сербу проявляют такие клубы, как «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Барселона», «Ливерпуль» и «ПСЖ».
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