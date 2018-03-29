О'Ши завершит карьеру в конце сезона 

Защитник «Сандерленда» Джон О`Ши в течение ближайших пяти недель объявит о завершении карьеры, сообщает Mirror. 36-летний ирландец собирается повесить бутсы на гвоздь в конце текущего сезона. Игрок хотел сделать это после чемпионата мира-2018, но сборная Ирландии не смогла пробиться в финальную стадию.
За 19-летнюю карьеру О`Ши выступал за "Манчестер Юнайтед", «Борнмут» и «Антверпен», завоевав 14 трофеев. Только четыре ирландца Денис Ирвин, Рой Кин, Стив Хейгвей и Ронни Уилан выиграли больше медалей.