О'Ши завершит карьеру в конце сезона

Защитник «Сандерленда» Джон О`Ши в течение ближайших пяти недель объявит о завершении карьеры, сообщает Mirror. 36-летний ирландец собирается повесить бутсы на гвоздь в конце текущего сезона. Игрок хотел сделать это после чемпионата мира-2018, но сборная Ирландии не смогла пробиться в финальную стадию.